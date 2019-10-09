Стронгмен Михаил Кокляев, который проведет поединок по правилам бокса с бойцом MMA Александром Емельяненко, призвал своих болельщиков быть корректнее по отношению к сопернику.

«Друзья и все, кто за меня болеет и поддерживает, огромная к вам просьба. Читая пожелания к бою с Александром Емельяненко, часто в его адрес сталкиваюсь с ярлыком «алкаш», и мне, мягко говоря, не очень это читать. Почему? Потому что, признаюсь, сам страдал этим недугом. Сегодня, благодаря поддержке и пониманию близких, все вредные привычки в прошлом, но основа собственных перемен только в руках тех, кто хочет изменится в сторону силы.

Придерживаясь столпов православия, нашел опору для своих душевых метаний. Слава Богу за все, и дай Бог сил всем тем, кто решил укрепится в вере, в духовной и телесной силе. Тем, кто вешает ярлыки и чинит поклепы, скажу так: не дай Бог вам и вашим близким попасть в бурю страстей, в омут духовного и нравственного падения. А тем, кто крепок к страстям и вредоносным недугам, хочу пожелать и в дальнейшем быть стойкими, крепкими и проповедовать силу воли и силу духа», – написал 40-летний Кокляев.

Поединок между Емельяненко и Кокляевым по правилам бокса запланирован на 29 октября.

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