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«Сам страдал этим недугом». Кокляев призвал болельщиков не называть Емельяненко алкашом

«Сам страдал этим недугом». Кокляев призвал болельщиков не называть Емельяненко алкашом
Eurosport

34 мин. назад

Добрая душа.

Стронгмен Михаил Кокляев, который проведет поединок по правилам бокса с бойцом MMA Александром Емельяненко, призвал своих болельщиков быть корректнее по отношению к сопернику.

«Друзья и все, кто за меня болеет и поддерживает, огромная к вам просьба. Читая пожелания к бою с Александром Емельяненко, часто в его адрес сталкиваюсь с ярлыком «алкаш», и мне, мягко говоря, не очень это читать. Почему? Потому что, признаюсь, сам страдал этим недугом. Сегодня, благодаря поддержке и пониманию близких, все вредные привычки в прошлом, но основа собственных перемен только в руках тех, кто хочет изменится в сторону силы.

Придерживаясь столпов православия, нашел опору для своих душевых метаний. Слава Богу за все, и дай Бог сил всем тем, кто решил укрепится в вере, в духовной и телесной силе. Тем, кто вешает ярлыки и чинит поклепы, скажу так: не дай Бог вам и вашим близким попасть в бурю страстей, в омут духовного и нравственного падения. А тем, кто крепок к страстям и вредоносным недугам, хочу пожелать и в дальнейшем быть стойкими, крепкими и проповедовать силу воли и силу духа», – написал 40-летний Кокляев.

  • Поединок между Емельяненко и Кокляевым по правилам бокса запланирован на 29 октября.
  • Недавно спортсмены повздорили на дуэли взглядов.

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