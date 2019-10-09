Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте свободного рейтинга бойцов промоушна вне зависимости от весовой категории и пола.

Первое место занимает американец Джон Джонс, владеющий титулом в полутяжелом весе, третье – его соотечественник Генри Сехудо, чемпион UFC в двух весовых категориях.

В топ-10 с 14-го места пробился Исраэль Адесанья из Новой Зеландии, который недавно победил Роберта Уиттакера. Пятое место занимает чемпионка промоушна в двух категориях Аманда Нуньес. С полными рейтингами можно ознакомиться по ссылке.

31-летний Нурмагомедов 7 сентября победил Дастина Порье и защитил титул.

Хабиб лидирует в рейтинге легковесов.

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