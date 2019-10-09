Официально объявлено имя следующего соперника российского бойца MMA Федора Емельяненко.

29 декабря 43-летний Емельяненко подерется в Японии с американцем Куинтоном Джексоном: поединок пройдет в рамках совместного турнира промоушнов Bellator и Rizin. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Bellator Скотт Кокер, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Последний бой Федор провел 26 января – Райан Бейдер нокаутировал его на 35-й секунде.

41-летний Джексон владел титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Планируется, что после поединка с Джексоном Емельяненко проведет еще два боя: в США и России.

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