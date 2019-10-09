Российский боец Александр Емельяненко рассказал, что отбыл тюремное заключение не за то преступление, в котором его обвинили.

В мае 2015 года Емельяненко отправили в тюрьму на четыре года по делу об изнасиловании. Мужчина вышел в ноябре 2016-го по УДО.

«Ни о каких ситуациях я не жалею. Живу и радуюсь жизни. То, что было со мной в прессе, того не было. Я даже сидел не за то, в чем меня обвиняли. Не знаю, как скоро, но расскажу об этом. Даже людям, которые в этом непосредственно замешаны, я не могу рассказать правду. Потому что она сумасшедшая. Была толпа граждан, которым было выгодно, чтобы так произошло», – рассказал Александр в интервью Sport24.

Следующий поединок Емельяненко проведет против тяжелоатлета Михаила Кокляева по правилам бокса. Бой запланирован на 29 октября.

На счету Александра 28 побед в 36 боях.

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