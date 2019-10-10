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«Хабиберу будет хуже от твоего трепа». Фергюсон ответил менеджеру Нурмагомедова
Тони без разницы, на кого наезжать.
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон ответил на слова менеджера Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиза, о том, что ему пора завершать карьеру.
В недавнем интервью у Али спросили о потенциальном поединке его клиента с Тони. «Приноси свою задницу в марте или апреле, получай люлей и заканчивай... Когда дерешься раз в год – ты никому не нужен», – заявил менеджер.
Тони пришел в реплаи к интервью в твиттере и раздал жары: «Просто очередной придурок, которому нужно внимание. В прошлый раз, когда ты пытался подружиться, я поставил тебя на место. Ты не мой агент, так что хватит смотреть в мою сторону. От твоего дерьмового хайпа я становлюсь только опаснее для Хабибера, так что продолжай в том же духе».
- Статистика боев 35-летнего Тони в смешанных единоборствах – 25:3.
- У 31-летнего Хабиба в активе 28 побед.
Менеджер Хабиба: «Следующий соперник – Сен-Пьер. Всем плевать, что говорит Фергюсон»