Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон ответил на слова менеджера Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиза, о том, что ему пора завершать карьеру.

В недавнем интервью у Али спросили о потенциальном поединке его клиента с Тони. «Приноси свою задницу в марте или апреле, получай люлей и заканчивай... Когда дерешься раз в год – ты никому не нужен», – заявил менеджер.

Тони пришел в реплаи к интервью в твиттере и раздал жары: «Просто очередной придурок, которому нужно внимание. В прошлый раз, когда ты пытался подружиться, я поставил тебя на место. Ты не мой агент, так что хватит смотреть в мою сторону. От твоего дерьмового хайпа я становлюсь только опаснее для Хабибера, так что продолжай в том же духе».

Статистика боев 35-летнего Тони в смешанных единоборствах – 25:3.

У 31-летнего Хабиба в активе 28 побед.

Менеджер Хабиба: «Следующий соперник – Сен-Пьер. Всем плевать, что говорит Фергюсон»

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