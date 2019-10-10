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«Газета.ru»: 26 новорожденным дали имя Хабиб в 2019 году
Некоторые фанаты бойца пускаются в крайности.
Популярность Хабиба за последний год выросла настолько, что фанаты называют детей в его честь.
По информации «Газета.ru», за 2019 год столичное управление ЗАГС зарегистрировало 26 мальчиков с именем Хабиб.
Правда, встречались и более экзотичные варианты: также в Москве родились Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав.
- Статистика Хабиба в смешанных единоборствах – 28:0.
- 31-летний Нурмагомедов 7 сентября победил Дастина Порье и защитил титул.
Год назад Хабиб уничтожил Конора. Карьера Макгрегора загнулась, а Орел почти легенда
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