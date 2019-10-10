Getty Images

«Газета.ru»: 26 новорожденным дали имя Хабиб в 2019 году

«Газета.ru»: 26 новорожденным дали имя Хабиб в 2019 году
Eurosport

54 мин. назад

Некоторые фанаты бойца пускаются в крайности.

Популярность Хабиба за последний год выросла настолько, что фанаты называют детей в его честь.

По информации «Газета.ru», за 2019 год столичное управление ЗАГС зарегистрировало 26 мальчиков с именем Хабиб.

Правда, встречались и более экзотичные варианты: также в Москве родились Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав.

  • Статистика Хабиба в смешанных единоборствах – 28:0.
  • 31-летний Нурмагомедов 7 сентября победил Дастина Порье и защитил титул.

Год назад Хабиб уничтожил Конора. Карьера Макгрегора загнулась, а Орел почти легенда

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте