Популярность Хабиба за последний год выросла настолько, что фанаты называют детей в его честь.

По информации «Газета.ru», за 2019 год столичное управление ЗАГС зарегистрировало 26 мальчиков с именем Хабиб.

Правда, встречались и более экзотичные варианты: также в Москве родились Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав.

Статистика Хабиба в смешанных единоборствах – 28:0.

31-летний Нурмагомедов 7 сентября победил Дастина Порье и защитил титул.

Год назад Хабиб уничтожил Конора. Карьера Макгрегора загнулась, а Орел почти легенда

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