Название пришлось менять из-за уже зарегистрированного бренда

Первоначально название виски Конора должно было совпадать с прозвищем бойца – Notorious. В августе 2017-го Макгрегор вышел на пресс-конференцию с бутылкой, одновременно восхищаясь ее содержимым. Но быстро выяснилось, что бренд с таким названием уже есть – он принадлежит владельцу пивной компании Шеймусу О’Харе.

Так появился Proper 12 («Настоящий 12»). Цифра 12 неслучайна – это почтовый индекс пригорода Дублина, где вырос экс-чемпион мира.

Конор раскрутил виски с помощью Хабиба

Официальная презентация Proper 12 состоялась в сентябре 2018 года – на пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Конор даже предложил продегустировать виски дагестанцу, но тот отказался. Это и не так важно – лучшую рекламу сложно представить.

Добавим активную рекламу в инстаграме бойца и получим 600 тысяч подписчиков у аккаунта виски – намного больше, чем у главного ирландского конкурента Jameson. Правда, потеснить по выручке признанного алкогиганта будет сложно: у Jameson за 2018 года продано 7 млн кейсов (1 кейс = 9 литров), у Proper 12 за полгода – 200 тысяч кейсов.

Несколько фактов о Proper 12

К работе над напитком Конор привлек всемирно известного винокура Дэвида Элдера – главного дистиллятора Guinness. Из 100 собранных специалистом рецептов Макгрегор лично выбрал наиболее понравившийся ему.

Производится виски на старейшей ирландской дистиллерии Erie Born Spirits в Бушмилсе. Воду для напитка берут из чистейшего местного родника.

Конор МакгрегорInstagram

Виски состоит из смеси солодового и зернового материала, прошедшего трехлетнюю выдержку в деревянной бочке из-под бурбона. Сушка сырья происходит без применения метода копчения торфом, что характерно для некоторых британских производств.

В аромате Proper 12 присутствуют сладковатые оттенки ванили и верескового меда. Вкус – мягкий с привкусом карамели и сливок, дуба, а также сладости меда ванильного пирога.

Конор представил виски для России лично

Макгрегор отметил выход напитка в стране специальным видео.

«На здоровье, Россия! Виски Proper 12 приземлился в России. Теперь вы можете приобрести Proper 12 от Конора Макгрегора в вашей стране. Вперед, Россия!» – сказал Конор.

Цена бутылки по данным «Ведомостей» будет колебаться в диапазоне 2200–2500 рублей. Дистрибуцией напитка в России занимается компания АСТ.

«Не лучше стандартного дешевого Jameson»

Корреспондент Eurosport.ru Александр Петров попросил ведущего YouTube-канала об алкоголе «Марс Клуб» Виктора Маркова дать оценку Proper 12.

«По большому счету это стандартный ирландец с тройной дистилляцией. Главная его особенность – грамотный маркетинг, не более того. Он не лучше стандартного дешевого Jameson (у них очень широкая линейка). В первую очередь, это грамотная пиар-кампания. Кто пьет виски – мужики. А он классный мужик, яркая личность – вот и результат.

Адекватна ли цена в 2200–2500 рублей? Тот же Jameson стоит дешевле и по соотношению цена/качество – он у Proper 12 выигрывает, при том что оба виски находятся в одной ценовой и весовой категории по вкусу и ароматике.

Виски будут востребованы, насколько востребован сам Макгрегор. Его фанаты обязательно купят, многие приобретут, чтобы просто попробовать. Но 2500 – это все же дороговато. За эти деньги можно купить Black Label 12-летней выдержки – очень хорошего шотландца».

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