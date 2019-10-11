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ТАСС: Федор Емельяненко завершит карьеру боем в Москве
Столица будет ждать это грандиозное событие.
Российский боец MMA Федор Емельяненко планирует провести последний поединок в Москве и завершить карьеру.
«Планируется, что заключительный бой в карьере Федор проведет в Москве. Дата данного поединка пока неизвестна», – цитирует ТАСС собственный источник в Bellator.
- Следующий бой Емельяненко состоится в Японии, соперник Федора – американец Куинтон Джексон.
- Ранее боец сообщал, что после Японии хочет подраться в США и затем в России.
- Статистика Емельяненко – 35 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой.
Официально объявлен следующий соперник Федора Емельяненко
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