Подростки украли из магазина картонную фигуру Хабиба
Кража века в Подмосковье.
Дагестанские подростки украли из магазина в Подмосковье картонную фигуру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
По информации телеграм-канала Mash, сначала ребята фотографировались с картонным Хабибом, но затем один из них взял фигуру и вынес из магазина.
Инцидент попал на камеры наблюдения, нарушителей уже разыскивают.
- 7 сентября Хабиб одолел американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул.
- Статистика Нурмагомедова в MMA – 28 побед и ни одного поражения.
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