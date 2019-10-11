Дагестанские подростки украли из магазина в Подмосковье картонную фигуру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

По информации телеграм-канала Mash, сначала ребята фотографировались с картонным Хабибом, но затем один из них взял фигуру и вынес из магазина.

Инцидент попал на камеры наблюдения, нарушителей уже разыскивают.

7 сентября Хабиб одолел американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул.

Статистика Нурмагомедова в MMA – 28 побед и ни одного поражения.

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