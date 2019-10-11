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Емельяненко потренировался вместе со Стивеном Сигалом
Бой с Кокляевым уже через 1,5 месяца.
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился и провел мастер-класс с известным актером и мастером боевых искусств Стивеном Сигалом.
Совместная тренировка Емельяненко и Сигала попала на видео, которое можно посмотреть ниже.
29 ноября Емельяненко проведет бой против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
Почитать о том, почему бой Емельяненко и Кокляева – это важное и беспрецедентное событие в мире спорта, можно тут.
- Александр Емельяненко – младший брат прославленного бойца MMA Федора Емельяненко.
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