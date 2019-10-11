Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился и провел мастер-класс с известным актером и мастером боевых искусств Стивеном Сигалом.

Совместная тренировка Емельяненко и Сигала попала на видео, которое можно посмотреть ниже.

29 ноября Емельяненко проведет бой против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

Почитать о том, почему бой Емельяненко и Кокляева – это важное и беспрецедентное событие в мире спорта, можно тут.

Александр Емельяненко – младший брат прославленного бойца MMA Федора Емельяненко.

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