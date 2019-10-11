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Сигал не считает Хабиба лучшим бойцом ММА на данный момент
Но кто же тогда лучший?
Голливудский актер Стивен Сигал не считает дагестанца Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом MMA в мире.
«Является ли Нурмагомедов лучшим бойцом ММА на данный момент? Нет», – приводит слова Сигала RT.
- В настоящий момент Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, первый – американец Джон Джонс.
- Хабиб – действующий чемпион UFC в легком весе. В прошедшем сентябре дагестанец защитил пояс, победив американца Дастина Порье.
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