Али Абдель-Азиз устроил потасовку на турнире Professional Fighting League. Менеджер Хабиба Нурмагомедова стукнул Абе Каву, вице-президента организации First Round Management, и чуть не нарвался на драку с его клиентом – бойцом UFC Энтони Петтисом.

Инцидент произошел 11 октября в Лас-Вегасе. Абдель-Азиз и Кава вступили в словесную перепалку, после чего менеджер Хабиба отвесил оппоненту пощечину. За Абе хотел вступиться Петтис, но драчунов успокоила полиция.

«Абдель-Азиз, как настоящий трус, шлепнул его по лицу и смылся через 15 секунд», – приводит слова Петтиса BJPenn.

Кава также представляет интересы Джона Джонса, чемпиона UFC в полутяжелом весе. В недавно опубликованном рейтинге организации без учета весовых категорий боец занимает первое место, вторым стал клиент Абдель-Азиза Хабиб. Возможно, это и послужило причиной конфликта.

7 сентября 2019 года Нурмагомедов поборол Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

На его счету 28 побед.

Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба

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