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Дацик повздорил из-за тележки с охраной супермаркета и забрал всю вереницу
Вячеслав привлекает внимание всеми средствами.
Отсидевший в тюрьме боец смешанного стиля Вячеслав Дацик немного поскандалил в магазине сети «О'Кей».
Вячеслав пришел в супермаркет и обнаружил, что продуктовую тележку можно взять лишь при помощи 10-рублевой монеты, которой у него не оказалось. Бывший заключенный не растерялся, запустил стрим Вконтакте и принялся ругаться с персоналом продуктового, ссылаясь на то, что не имеет при себе железных денег. Ожидаемо не получив удовлетворительного для себя ответа от охранника, Дацик решил проблему оригинально – забрал всю цепочку тележек и направился с ней в торговый зал.
На входе его остановил многострадальный охранник и попросил не скандалить, после чего трансляция прервалась. После ее возобновления Вячеслав уже прогуливался между торговыми рядами с единственной тележкой. Как разрешился конфликт – не уточняется.
- Единственный поединок Дацика после выхода из тюрьмы – бой с блогером Артемом Тарасовым.
- Вячеслав – бывший российский боец смешанного стиля и тайского бокса. В дебютном поединке он нокаутировал Андрея Орловского, который сейчас выступает в UFC.
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