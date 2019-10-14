Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор – один из трех лучших бойцов мира, и все его мысли занимает матч-реванш с Хабибом. Сейчас нужно провести бой Хабиба и Тони Фергюсона. Посмотрим, что из этого получится и как отразится на Джастине Гэтжи. Нравится ли мне бой Гэтжи и Макгрегора? Конечно. Если Конор хочет этот бой, то я поддержу», – цитирует Уайта TMZ.

После победы Хабиба над Порье Фергюсон и Сен-Пьер назывались наиболее вероятными противниками Нурмагомедова.

Статистика Хабиба – 28-0.

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