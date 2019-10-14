Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал интервью каналу Netcast Zone, в котором назвал следующих соперников.

«Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других претендентов. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться. После него я могу подраться с Жоржем Сен-Пьером, но я не буду подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен.

Конор должен заслужить реванш со мной. Он может просить все, что захочет, но это ничего не изменит. Он должен вернуться и заслужить шанс. Ему нужно вернуться, выиграть несколько поединков, а потом мы это обсудим», – сообщил Хабиб.

В начале сентября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс, победив Дастина Порье удушающим приемом.

Статистика Хабиба в ММА – 28-0.

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