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Комбайн оторвал палец бойцу из Хорватии. Он все равно выйдет на ближайший бой

Комбайн оторвал палец бойцу из Хорватии. Он все равно выйдет на ближайший бой
Eurosport

58 мин. назад

У этого мужчины стальные яйца.

Хорватский боец MMA Зоран Дод лишился части мизинца, когда собирал урожай кукурузы.

Как сообщает The Sun, Дод работал на комбайне и в результате несчастного случая оторвал себе палец. Тем не менее мужчина закончил сбор урожая и только после этого отправился в госпиталь.

Более того – Зоран заявил, что проблемы со здоровьем не помешают ему выйти в октагон и сразиться с австрийцем Тарханом Ибрагимовым. Бой между мужчинами запланирован на 19 октября.

«Это не та травма, которая помешает мне биться. Я даже не думал о переносе боя. Машина отрубила мне палец? В MMA я привык к более сильной боли», – заявил Дод.

  • На счету Зорана 25 поединков по правилам MMA: +11, -13, =1.
  • Его соперник Ибрагимов провел 7 поединков, одержал 6 побед и потерпел 1 поражение.

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