Итальянец Алекс Авогадро уступил соотечественнику Луке Чекетти в кикбоксерском поединке, который прошел в рамках турнира Bellator 230.

Уже в первом раунде Чекетти заехал сопернику коленом в лицо – так, что глаз Авогадро моментально распух, а по его щекам заструилась кровь. Алекс попытался продолжить бой, но вскоре обратился за помощью к доктору. В итоге поединок был прерван, и Чеккетти победил техническим нокаутом.

«Ты хочешь стать бойцом? Будь готов, что тебе прилетит коленом по лицу», – написал Авогадро в инстаграме.

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