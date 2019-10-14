Легендарный американский боксер Майк Тайсон дал совет ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.

«Конор должен заглянуть себе внутрь и задать вопрос: «Что случилось? Как я оказался там, где я нахожусь сейчас?» Иногда мы не знаем, как справиться с этим. Мы получаем миллионы долларов. У наших семей никогда не было ничего подобного. Мы никогда не жили подобной жизнью.

Ты просто начинаешь карьеру бойца, потому что любишь это дело. Тебе все дается легко, и внезапно ты получаешь за свои бои кучу, кучу денег. И ты начинаешь отдавать эти деньги кому-то еще; покупать некоторым людям подарки, хотя они этого не заслуживают.

Ты просто не знаешь, что делать со всем свалившимся на тебя богатством. Ты чувствуешь, что не заслуживаешь этого», – цитирует Железного Майка Mirror.

Конор в последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года – тогда ирландец на турнире UFC 229 уступил Хабибу Нурмагомедову.

Следующий соперник Макгрегора в UFC по-прежнему неизвестен.

Комбайн оторвал палец бойцу из Хорватии. Он все равно выйдет на ближайший бой

Качай приложение Eurosport для iOS или Android