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Тайсон дал совет Макгрегору
Железный Майк знает, как Конору выбраться из кризиса.
Легендарный американский боксер Майк Тайсон дал совет ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.
«Конор должен заглянуть себе внутрь и задать вопрос: «Что случилось? Как я оказался там, где я нахожусь сейчас?» Иногда мы не знаем, как справиться с этим. Мы получаем миллионы долларов. У наших семей никогда не было ничего подобного. Мы никогда не жили подобной жизнью.
Ты просто начинаешь карьеру бойца, потому что любишь это дело. Тебе все дается легко, и внезапно ты получаешь за свои бои кучу, кучу денег. И ты начинаешь отдавать эти деньги кому-то еще; покупать некоторым людям подарки, хотя они этого не заслуживают.
Ты просто не знаешь, что делать со всем свалившимся на тебя богатством. Ты чувствуешь, что не заслуживаешь этого», – цитирует Железного Майка Mirror.
- Конор в последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года – тогда ирландец на турнире UFC 229 уступил Хабибу Нурмагомедову.
- Следующий соперник Макгрегора в UFC по-прежнему неизвестен.
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