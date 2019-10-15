В интернете появилось видео избиения бойца Расула Мирзаева зимой 2016-го.

Все началось в московском клубе, в котором отдыхал друг Конора Макгрегора Артем Лобов. К нему подошли фанаты Хабиба Нурмагомедова и устроили скандал: якобы, Конор трус и боится выйти против Хабиба. В этот момент к ситуации подключился Мирзаев на стороне Лобова. Началась массовая драка.

Оказалось, что среди фанатов Нурмагомедова были и родственники дагестанского бойца. Позднее в квартиру Мирзаева ворвались несколько человек с битами и цепями. Они избили бойца, ранили из травматического пистолета и заставили клясться Аллахом и просить прощения. В это время Расул лежал в луже крови на спине, к полу его прижимал какой-то здоровяк, а другие нападавшие били спортсмена битой по голове и наступали на лицо.

Видео избиения опубликовал телеграм-канал Mash. Его можно посмотреть здесь. Там много крови, мата и неоправданной жестокости. Не смотрите его, если у вас слабые нервы и вам меньше 18 лет.

В 2011-м Мирзаев убил 19-летнего студента Ивана Агафонова, провел год в СИЗО и вышел на свободу.

Нападение на Мирзаева произошло 31 декабря 2016-го. Виновные до сих пор не задержаны.

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