Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме историю из детства.

«Я помню, в селе я и отец строили стену возле дома, мимо проходил дядя Мухаммад и сказал отцу: «А ну спусти Хабиба со стены, я сейчас порву его». Я тогда подумал – вот старый газует.

Это был 2002 год, мне было 14 лет, я был уверен, что не почувствую его. Ничего подобного – он бросил меня со стойки. Я был крайне возмущен, так как папа не дал нам побороться до конца, заявив: «Мухаммад, не убивай моего сына, он мне еще нужен».

В начале сентября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс, победив Дастина Порье удушающим приемом.

Статистика Хабиба в ММА – 28-0.

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