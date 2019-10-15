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«Тони, у тебя проблемы!» Хабиб совершил заплыв в холодной воде против течения

«Тони, у тебя проблемы!» Хабиб совершил заплыв в холодной воде против течения
Eurosport

27 мин. назад

Тренировка на износ.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов искупался в холодной воде и проплыл против течения.

«Усердная работа и самоотверженность от чемпиона Нурмагомедова. Было очень холодно, но ему все равно. Вода была очень холодной. Я попытался окунуть ноги и чуть не отморозил зад. Тони, у тебя проблемы!» – отметил пользователь kingfarruh, выложивший видео в инстаграм.

  • 31-летний Нурмагомедов 7 сентября победил Дастина Порье и защитил титул.
  • Ранее Нурмагомедов сообщил, что его следующим соперником станет Тони Фергюсон.

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