За что избили Расула Мирзаева. И кто его подставил

15 октября телеграм-канал Mash опубликовал шок-видео: окровавленный мужчина лежит на полу, его жестоко избивают – ногами, руками, цепями. Он клянется Аллахом, а от него требуют извинений, но не прекращают лупить даже после них. Главный герой этого ролика – известный боец Расул Мирзаев, место действия – его московская квартира, время – последний день 2016 года.

Спустя 10 месяцев после той истории Расул дал огромное интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказал, за что его избили. Выяснилось, что в гости к Мирзаеву приехал спарринг-партнер Конора Артем Лобов. Парни пошли в клуб и наткнулись на фанатов Хабиба. «Подошли какие-то молокососы, якобы приятели Нурмагомедова. Вели себя по-хамски. Я вмешался. Объяснил: «Зачем так себя вести? Это гости. Их надо встречать радушно, а не показывать, какие вы мудаки». Я мог бы ребят прямо там поучить. Но отпустил, не хотел разборок», – вспоминал Мирзаев.

В итоге месть настигла его позже. Расул полгода встречался с девушкой и, вероятно, полагал, что у них все серьезно. В один из вечеров леди попросилась остаться у бойца на ночь, он согласился. Сам лег спать, но вскоре проснулся от громких шагов незнакомых людей – их впустила та самая дама, которой доверял Мирзаев.

Расул МирзаевGetty Images

Вот его воспоминания:

– Все было подстроено. Из Дагестана привезли оружие. Люди готовились! На меня навалились сверху. Приставили пистолет ко лбу. Когда думали, что я уже без сознания, прозвучала фраза: «Цепь неси». Тут я вскочил. Одного с себя скинул. Обернулся и увидел, что другой метит мне в голову из травмата – с двух метров выстрелил мне в плечо. Я к нему рванул. Он начал удирать, выронил пистолет. Видя это, второй навел на меня оружие, передернул затвор. Я спрятался за угол. Спугнул их, наверное, – вот и убежали. А я был в состоянии аффекта, действовал на инстинктах.

В том же интервью у Расула прямо спросили: правда ли, что его хотели унизить – снять видео с извинениями и выложить в интернет? Боец ответил, что так и было. «Только им не удалось», – добавил Мирзаев. Что ж, теперь это видео все же опубликовано. Фрагмент получился противоречивым: с одной стороны, никакого унижения там нет (кто угодно бы извинился), с другой – момент, когда Расул включил режим Рэмбо и всех раскидал, тоже остался за кадром.

Позже дагестанец опознал Камиля Аллахбердиева – 23-летнего друга Хабиба, который участвовал в штурме квартиры Мирзаева. Но никакого продолжения не было. «Они скрываются где-то. Мне их даже жалко. Они теперь выходят на людей, чтоб найти со мной примирение. Но этого не будет. Явились к человеку домой, прыгали на его голове, издевались, стреляли. Пусть живут, как сейчас. Прячутся. Бог им судья».

Вопрос с Хабибом тоже давно решен. По словам Расула, они встретились, пообщались, пожали руки и договорились не комментировать действия друг друга. Об этом Мирзаев рассказал почти год назад – в ноябре 2018-го.

Кто такой Расул Мирзаев и чем он сейчас занимается?

Расул МирзаевGetty Images

Для той аудитории, которая не интересуется ММА, Мирзаев ассоциируется прежде всего с убийством Ивана Агафонова в клубе «Гараж». В 2011 году Расул коротким ударом ушатал 19-летнего студента, после чего тот скончался. Дело было нереально громким, но экспертиза показала, что прямой связи между панчем дагестанца и смертью Ивана не было. За причинение смерти по неосторожности Расул получил два года лишения свободы, но его освободили в зале суда – день в СИЗО считается за два. Суммарно Мирзаев провел в заключении чуть больше года – на три месяца дольше, чем Кокорин и Мамаев.

После выхода на свободу дагестанец принялся спасать карьеру в единоборствах. В этом ему очень помогли мелкие промоушены, а также клуб Fight Nights и лично его босс Камил Гаджиев. Он поддерживал бойца во время «дела Агафонова» и всегда говорил, что тот сможет вернуться в спорт, если сам этого захочет.

Впрочем, под конец 2017-го отношения Камила и Расула испортились. Мирзаев уступил бывшему бойцу UFC Левану Макашвили (первое поражение), а Гаджиев прокомментировал это так: «Думаю, что он просрал форму. Не смог правильно распорядиться своей популярностью. Возможно, это была звездная болезнь, но она была не в гордыне, а в других пороках – в первую очередь это, наверное, лень. Если бы Расул образца 2011 года дрался с Макашвили, то у Макашвили не было бы шансов».

В марте 2018-го Мирзаев и Гаджиев разругались окончательно. Именно тогда за решетку отправились братья Магомедовы (Зиявудин спонсировал Fight Nights), и на следующий же день после их ареста Расул перебежал в АСВ. Сам дагестанец уверяет, что подписать контракт с новой организацией решил его менеджер, который и утряс вопросы с Камилом. Но Гаджиев категоричен: «Мирзаев – предатель. Нам лучше не встречаться на улице. Руку я ему не подам». Другой боец из Fight Nights, Владимир Минеев, высказался примерно так же: «Расул показал свои человеческие качества. Или их отсутствие».

За полтора года Мирзаев провел в АСВ всего два боя: сначала избил Глеристоне Сантоса, а три недели назад впервые в карьере отправился в нокаут – хэдшот выписал Шамиль Шахбулатов.

Люди, которые давно следят за ММА, в один голос говорят: Расул Мирзаев – суперталантливый боец, которого сгубили лень, дерзость и слабая дисциплина. Всего четыре года назад шли разговоры о том, чтобы аварца подписали в UFC, но теперь такой надежды нет. В лучшем случае Расул так и останется звездой локальных промоушенов – и виноват в этом только он сам.

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