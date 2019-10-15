В конце сентября футболист «Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил Matrix challenge – участник должен принять мяч на грудь и удерживать его, размахивая руками, как главный герой фильма «Матрица» Нео.

Одним из адресатов челленджа был Хабиб Нурмагомедов. Тогда боец был не слишком впечатлен. Спустя пару недель Хабиб все же откликнулся, но вместо трюков с мячом он выложил в сторис инстаграма скрин из популярного приложения Gradient, из которого следует, что Нурмагомедов похож на Златана.

На счету Хабиба 27 побед в 27 боях на профессиональном уровне.

Также Ибра бросал вызов футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.

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