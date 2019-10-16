«Я убил его! Мир спасен!» – прогорланил Уайатт ворвавшимся в его калифорнийский загородный дом полицейским. Здоровяк вертел в руках огромный тесак, весь дом был залит кровью, а в дальнем углу гостиной валялся изуродованный труп. Нездоровый блеск в глазах Джаррода, бессвязная речь и угрозы вынудили полицейских вызвать подкрепление – чтобы скрутить убийцу, понадобилось пятеро сотрудников. После окончания операции одного из них стошнило от увиденного.

Начавшаяся за несколько часов до преступления вечеринка в марте 2010-го совершенно не предполагала трагической развязки. 29-летний Уайатт позвал в гости подругу Билли Джо, ее парня Джастина и спарринг-партнера Тейлора Пауэлла, который развлекал друзей игрой на гитаре. Джарроду это быстро надоело, и он предложил гостям выпить не совсем обычный чай – с галлюциногенными грибами. Девушка и ее спутник отказались, Тейлору идея тоже не понравилась, но Уайатт взял парня на слабо.

Бойцы хоть и дружили, но часто спорили на разные темы и заводились по пустякам. Несколько раз их разнимали во время тренировок – в основном из-за грязных приемов Джаррода, который провел один бой на профессиональном ринге и выиграл техническим нокаутом у Сета Стэнфила весной 2009-го. Старший на восемь лет Уайатт намекал спарринг-партнеру, что тот недостаточно талантлив для больших боев в октагоне.

Злость и ненависть копились в Джарроде с детства. В начальной школе его травили из-за хилого вида – парень вырос, превратился в силача, но комплексы никуда не делись. Повзрослевший Уайатт всегда любил пошуметь и дать кому-нибудь по шее, особенно пьяным, но в тот жаркий день он потерял человеческий облик.

Дом Уайатта располагался в километре от пляжа Санта-Моника, поэтому вечером друзья решили искупаться. Но грибы подействовали настолько быстро, что парни сразу забыли об океанской свежести. Джаррод завел разговор о приближении мирового потопа, который станет карой всем грешникам – Пауэлл проникся и спрятался на кухне. Билли Джо и ее друг не оценили приход и попытались уехать, но Уайатт их остановил и приказал спрятаться на чердаке. Это спасло им жизни.

Какое-то время Джаррод бесцельно слонялся по дому в поисках демонов, пока не обнаружил на кухне Тейлора. Спарринг-партнеру стало плохо от наркотика, его вывернуло и он уснул. В мирно сопевшем друге окончательно поехавший боец обнаружил дьявола, и хозяин дома разбил гитару об его голову. Уайатту этого показалось мало, после чего началась настоящая жесть. Боец достал разделочный нож из кухонного стола и всадил его в грудь отключенному товарищу, после чего отрезал Тейлору язык, вырвал сердце, достал один глаз и соскоблил лезвием кожу с лица.

На этом убийца не остановился. Он разжег камин и поджарил органы Пауэлла, чтобы окончательно изгнать бесов. Уайатт наверняка добрался бы и до Билли Джо с ее другом, но девушка вовремя набрала 911. «За 27 лет службы я впервые встретил такой уровень жестокости, – признался прокурор округа Дель-Норте Джон Александер. – Это одно из самых страшных злодеяний, на которые способен человек».

Адвокат бойца давил на непредумышленность убийства, а Джаррод продолжал утверждать, что планета в опасности и дьявола нужно остановить. В следующие два года Уайатт прикидывался душевнобольным, но более 10 психологических экспертиз признали спортсмена вменяемым.

Фанаты UFCGetty Images

Уайатту в любом случае светило пожизненное заключение, поэтому он пошел на сделку со следствием, признал вину и получил 47 лет тюрьмы. Сомнительное преимущество у его чистосердечного признания лишь одно – убийца имеет право просить о досрочном освобождении не ранее 2062 года.

Жестокое убийство спортсмена получило мощный резонанс в американском обществе и сильно ударило по ММА. В социальных сетях писали, что смешанные единоборства и ценности жестокого спорта порождают таких извергов, как Уайатт. Спустя несколько месяцев критики остыли и осознали, что отбитые люди есть везде – взять хотя бы вратаря «Фламенго» Фернандеса, скормившего бывшую девушку собакам.

Джаррод винит в заскоке наркотики и детскую травму, но ему все равно невозможно сочувствовать. Вместо борьбы с демонами боец искал их где угодно, но только не в себе.

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