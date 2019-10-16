Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер рассказал, что вернется в октагон, если UFC организует ему бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«Слово отставка сейчас ничего не значит. Если будет правильный бой, они знают, где меня найти.

Мы пытались сделать этот бой, но не получилось. Все зависит от обстоятельств. Если все будет достойно по контракту, я скажу да [бою против Хабиба]», – сказал Сен-Пьер в интервью TSN.

Хабиб Нурмагомедов не раз объявлял о желании побороться с Сен-Пьером.

Последний раз Жорж выходил в октагон в 2017-м и победил Майкла Биспинга.

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