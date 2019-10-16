Экс-чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал корреспонденту Eurosport.ru Александру Петрову предстоящий бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

– Парни раскрутили шоу, они являются родоначальниками профессионального рестлинга в нашей стране. До них никто из ничего до такого уровня бой не раскручивал. Я попытался с Харитоновым раскрутить, что могло бы сработать, но когда он уже выйдет на пенсию. Но он ввиду своих способностей воспринял это агрессивно. Пусть делает, что хочет.

А тут люди, которым около 40, сумели привлечь внимание, заработают деньги, нанеся минимум ущерба своему здоровью.

– Будут ли еще у Емельяненко серьезные бои в карьере?

– Это надо у него спросить. Но то, что он раскрутил этот бой – потрясающе. Представляете, завтра я приду к какому-нибудь шахматисту, тот начнет качаться и тренироваться, проведем бой. Понятно, что не будет никаких увечий: на потеху публике поскачем. Люди хотели зрелище – они получат зрелище, а мы сохранили здоровье и получили деньги. Все, что нужно для современного бойца.

Я вот сейчас думаю, что мог бы многие свои бои малой кровью выиграть – не работать на публику, а думать больше о здоровье.

Бой Емельяненко и Кокляева пройдет по боксерским правилам 29 ноября.

Регламент поединка: четыре раунда по три минуты.

Александра Емельяненко не узнать. Он убил жир, перестал пить и готовится крошить лица

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