Российский боец ММА Александр Шмеленко в разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым прокомментировал появившееся видео избиения Расула Мирзаева и поделился мнением о карьере бойца.

– Я не особо интересовался, что у них случилось, из-за чего. Это чисто криминальная история, поэтому в ней, наверное, должны разбираться правоохранительные органы. Но насколько я знаю, у Расула к Хабибу нет претензий.

– Что скажете о Расуле, как о бойце? Он считался очень талантливым, но не реализовал весь потенциал.

– Мне сложно сказать. В него много вложили, вложил Камил Гаджиев (глава промоушна Fight Night – прим.). Но в итоге Расул, как мне кажется, выбрал не совсем правильную дорогу, он отвернулся от тех людей, которые в него вкладывались.

Он пошел своей дорогой, но мы видим, что Расул испытывает трудности, потому что нет рядом тех людей, которые помогали ему.

– Гаджиев в одном из интервью сказал, что Мирзаев «просрал форму из-за лени». Это так?

– Я не настолько знаком с Расулом, не знаю, как он тренируется. Да, он потерпел сейчас поражение нокаутом (от Шамиля Шахбулатова – прим.), но пропущенный один удар – так может проиграть любой. Все зависит от того, как он вернется после этого. Все в его руках.

В 2011-м Мирзаев убил 19-летнего студента Ивана Агафонова, провел год в СИЗО и вышел на свободу.

Нападение на Мирзаева произошло 31 декабря 2016-го. Виновные до сих пор не задержаны.

За что избили Расула Мирзаева. И кто его подставил

«Я Аллахом поклялся». Видео избиения Расула Мирзаева, который оскорбил родственников Хабиба

Качай приложение Eurosport для iOS или Android