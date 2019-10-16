Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг сообщил, что ляжет на тяжелую операцию.

«Это я, уже очень скоро! Хлоп! К сожалению, в четверг [17 октября] утром должна пройти операция по полной замене коленного сустава. Но очень переживаю, чтобы вернуться к нормальной жизни (хотя и не к золоту)», – написал в инстаграме Биспинг.

Боец смешанного стиля приложил фотографию распоротого колена, внутри которого вместо кости стоит золотой имплант.

40-летний Биспинг закончил профессиональную карьеру в 2017 году после двух досрочных поражений подряд от Жоржа Сен-Пьера и Келвина Гастелума. Его статистика – 30-9.

В начале октября Майкл в прямом эфире достал протез глазного яблока и признался, что испытывал проблемы со зрением с 2013 года.

В 2019-м Биспинга включили в зал славы UFC.

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