Стал известен новый соперник ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. По всей вероятности, им станет бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар.

16 октября в твиттере UFC появилось поздравление Эдгара с днем рождения. В комментарии под постом пришел Конор и написал следующее: «Поздравляю, Фрэнки. Увидимся в декабре». Эдгар ответил Ноториусу, что он уже согласился на бой – теперь дело за самим ирландцем и Дэйной Уайтом.

«Твой выход, Дэйна, организуй поединок. А мой гонорар отдай на благотворительность», – добавил Макгрегор.

Также отметим, что тренер Эдгара Марк Генри опубликовал в инстаграме пост, посвященный предстоящему бою.

Последний бой Эдгара датирован июлем этого года – тогда Фрэнки в чемпионском поединке проиграл Максу Холлоуэю.

Бой между Эдгаром и Холлоуэем проходил в рамках полулегкого дивизиона. После поражения Фрэнки говорил, что спустится на категорию ниже.

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