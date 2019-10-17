Американский боец Джереми Стивенс рассказал о трудностях, с которыми Хабиб Нурмагомедов столкнется в поединке с Тони Фергюсоном.

«У Хабиба нет стойки, чтобы вступить в драку с Тони. Считаю, в бою с Фергюсоном ему не удастся сделать то, что он проделал с Конором Макгрегором. Тони очень легок в движении, это совсем иной боец.

Надеюсь, Тони скоро вернется в октагон. Жду, когда переговоры по его бою с Хабибом завершатся. Я боролся с Тони и могу сказать, что он один из самых сильных бойцов в этом аспекте. Он в состоянии продемонстрировать необычные приемы», – заявил Стивенс в разговоре с YouTube-каналом Helen Yee Sports.

В сентябре Хабиб выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова, вероятно, станет Фергюсон.

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