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Спарринг-партнер Фергюсона: «У Хабиба нет стойки, чтобы вступить в драку с Тони»
У Нурмагомедова наконец-то появился стоящий оппонент.
Американский боец Джереми Стивенс рассказал о трудностях, с которыми Хабиб Нурмагомедов столкнется в поединке с Тони Фергюсоном.
«У Хабиба нет стойки, чтобы вступить в драку с Тони. Считаю, в бою с Фергюсоном ему не удастся сделать то, что он проделал с Конором Макгрегором. Тони очень легок в движении, это совсем иной боец.
Надеюсь, Тони скоро вернется в октагон. Жду, когда переговоры по его бою с Хабибом завершатся. Я боролся с Тони и могу сказать, что он один из самых сильных бойцов в этом аспекте. Он в состоянии продемонстрировать необычные приемы», – заявил Стивенс в разговоре с YouTube-каналом Helen Yee Sports.
- В сентябре Хабиб выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Следующим соперником Нурмагомедова, вероятно, станет Фергюсон.
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