Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его семья не имеет отношения к избиению бойца MMA Расула Мирзаева.

«Наша семья к этому абсолютно непричастна. Это было, когда Расул Мирзаев сидел с Артемом Лобовым, ребята начали докапываться до Артема, он дал им сдачи. Причастности нашей семьи нет. Наоборот, Хабиб говорил Расулу: будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой.

А видео жестокое, я не поддерживаю такое. Если есть у тебя обида – сходи и реши это один, зачем брать кого-то с собой. Они не понесли наказания, их не нашли. Если бы их нашли, они бы понесли наказание. Это вопрос к следователям», – приводит слова Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Нападение на квартиру Мирзаева случилось в марте 2016 года, но видео с избиением спортсмена появилось только на днях.

По некоторым данным, среди людей, напавших на Мирзаева, были родственники Хабиба.

Спарринг-партнер Фергюсона: «У Хабиба нет стойки, чтобы вступить в драку с Тони»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android