Агата Климович – режиссер из Белоруссии, который живет в Нью-Йорке. Но ее карьера могла пойти совершенно в ином русле. Девушка показывала лучший результат в стране на 400-метровке среди юниоров и была потенциальным кандидатом в сборную.

Климович окончила университет и переехала в Нью-Йорк, не имея планов бросать спорт. Но постепенно он ушел на второй план. Этому способствовали травмы и общая усталость Агаты от нагрузок. Девушка свернула с пути спортсмена на карьеру в кино не случайно: ее бабушка Галина Макарова – народная артистка СССР, дед Павел Пекур – народный артист БССР, папа актер, мама режиссер, а брат тоже снимает кино и стал напарником Агаты.

Брат с сестрой сделали фильм «Правило Кубертена» о дисквалификации русских легкоатлетов в 2015-м. За него Климович получила награду как лучший дебютант на крупнейшем в Восточной Европе и странах СНГ международном кинофестивале спортивного кино «Красногорский». Фильм попал в лонг-лист на российском фестивале «Золотой орел».

Сейчас Агата готовит к выпуску фильм о создании UFC. В нем появятся Хабиб Нурмагомедов, Артем Лобов, Олег Тактаров и даже Рамзан Кадыров. Документалка выйдет в ноябре, а на инстаграм Агаты можно подписаться уже сейчас.

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