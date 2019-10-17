Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сознался в неподобающем поведении.

В апреле 2019 года Джонс пришел в стрип-клуб, повеселился, а затем его внимание привлекла официантка. Боец приставал к ней, а после зажал возле стены и начал целовать против воли девушки. В итоге официантка подала на Джонса в суд, и чемпион признал вину. Суд приговорил его к 90 дням испытательного срока, во время которого Джон должен не иметь проблем с законом и употреблять алкоголь и наркотики.

Судья запретил Джонсу ходить в тот самый стрип-клуб и предписал заплатить за все судебные издержки.

Джонс провел 27 боев и 25 из них выиграл, в том числе 10 нокаутом.

Джон занимает первое место в списке лучших бойцов UFC вне весовых категорий.

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