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Дацик проведет следующий бой 16 ноября против спецназовца

Дацик проведет следующий бой 16 ноября против спецназовца
Eurosport

42 мин. назад

Будет весело.

Боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой 16 ноября в Санкт-Петербурге против Максима Перова. По словам бойца, поединок пройдет по правилам бокса.

«Я с ним бился в 2000 году, нокаутировал его в четвертом раунде, – цитирует 39-летнего Дацика «Спорт-Экспресс». – Вот, хочет взять реванш. Он спецназовец ФСИН – из «Ермака». Это красноярский спецназ. Бронтозавры. Спецназовцев ФСИН так называют, потому что они как черепашки-ниндзя бегают в бронекостюмах. Я сейчас у Олега Шалаева тренируюсь, у Бека – по боксу, в основном, готовлюсь».

  • Дацик вышел на свободу в конце февраля, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым.
  • Рыжий Тарзан весил на 70 кг больше соперника, но проиграл из-за дисквалификации.

Дацик повздорил из-за тележки с охраной супермаркета и забрал всю вереницу

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