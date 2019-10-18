Партнер Тони Фергюсона по команде боец Джереми Стивенс дал расклад на бой против Хабиба Нурмагомедова.

«Их стили не удобны друг другу. Одно сильное оружие Хабиба – тейкдаун. Я боролся с Тони в партере. Он один из самых сильных в этом деле. Он крутится и делает необычные трюки. У Хабиба нет стойки, чтобы связываться с Тони.

. Он не повторит успех с Конором, потому что Тони двигается очень легко. Конор давил на Хабиба ударами ногой по корпусу, он какое-то время держал Хабиба на расстоянии. Но Тони – абсолютно другой зверь», – приводит слова Стивенса

Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон срывался четыре раза.

В последнем бою Хабиб победил Дастина Порье.

Тони выходил в октагон в июне и тоже победил – Дональда Серрорне.

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