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Стивенс из команды Фергюсона: «У Хабиба нет стойки, чтобы связываться с Тони»
Хабиб задушит в третьем раунде. Скринь.
Партнер Тони Фергюсона по команде боец Джереми Стивенс дал расклад на бой против Хабиба Нурмагомедова.
«Их стили не удобны друг другу. Одно сильное оружие Хабиба – тейкдаун. Я боролся с Тони в партере. Он один из самых сильных в этом деле. Он крутится и делает необычные трюки. У Хабиба нет стойки, чтобы связываться с Тони.
Он не повторит успех с Конором, потому что Тони двигается очень легко. Конор давил на Хабиба ударами ногой по корпусу, он какое-то время держал Хабиба на расстоянии. Но Тони – абсолютно другой зверь», – приводит слова Стивенса .
- Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон срывался четыре раза.
- В последнем бою Хабиб победил Дастина Порье.
- Тони выходил в октагон в июне и тоже победил – Дональда Серрорне.
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