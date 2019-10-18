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Дэйна Уайт запретил Макгрегору драться с Эдгаром
Слишком легкая цель для ирландца.
Президент UFC не разрешил Конору Макгрегору и Фрэнки Эдгару провести бой.
«Я еще перед боем Конора с Мэйуэзером говорил, что, пожалуй, с такими деньгами он больше вообще не захочет драться. После того боя он бился всего однажды.
Конор любит драться, и он хочет этого еще раз. Но не с Фрэнки Эдгаром. Фрэнки ниже на две весовых категории. Он должен был встретиться с Алджамейном Стерлингом, но тот травмировался.
Фрэнки близок к отставке. Он может снова побиться за пояс. Но в его бою с Конором не никакого смысла», – приводит слова Уайта MMA Fighting.
- В июле 2019-го Фрэнки Эдгар проиграл Максу Хэллоуэю.
- Конор Макгрегор последний раз дрался 7 октября 2018-го – проиграл Хабибу Нурмагомедову.
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