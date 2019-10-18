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Пинеда за 29 секунд нокаутировал непобежденного прежде Хайбулаева
Скорострел.
Российский боец ММА Мовлид Хайбулаев впервые в карьере проиграл. Исторической победы добился американец Даниэль Пинеда в Лас-Вегасе.
Бой Хайбулаева и Пинеды прошел в четвертьфинале Гран-при Professional Fighters League. Благодаря удачной подножке американцу хватило всего 29 секунд, чтобы рефери остановил матч, засчитав технический нокаут.
- Но этот нокаут не самый быстрый для PFL. Сам Хайбулаев в мае за 10 секунд уничтожил американца Дэймона Джексона ударом колена в лицо.
- 25 июля Хайбулаев провел бой против Андре Харрисона, но судьи признали ничью.
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