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Пинеда за 29 секунд нокаутировал непобежденного прежде Хайбулаева

Пинеда за 29 секунд нокаутировал непобежденного прежде Хайбулаева
Eurosport

34 мин. назад

Скорострел.

Российский боец ММА Мовлид Хайбулаев впервые в карьере проиграл. Исторической победы добился американец Даниэль Пинеда в Лас-Вегасе.

Бой Хайбулаева и Пинеды прошел в четвертьфинале Гран-при Professional Fighters League. Благодаря удачной подножке американцу хватило всего 29 секунд, чтобы рефери остановил матч, засчитав технический нокаут.

  • Но этот нокаут не самый быстрый для PFL. Сам Хайбулаев в мае за 10 секунд уничтожил американца Дэймона Джексона ударом колена в лицо.
  • 25 июля Хайбулаев провел бой против Андре Харрисона, но судьи признали ничью.

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