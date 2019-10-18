Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в инстаграме.

Нурмагомедов выложил снимок себя в шапке-ушанке и написал под ним следующее: «А вы готовы к холодам? И вообще я где-то слышал, что умный человек в мирное время готовится к войне. Хорошего дня всем».

В сентябре Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

В следующем поединке Нурмагомедов может встретиться с Тони Фергюсоном.

Спарринг-партнер Фергюсона: «У Хабиба нет стойки, чтобы вступить в драку с Тони»

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