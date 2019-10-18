Боец MMA проиграл 200 тысяч долларов в казино за день до турнира в Сочи
Игромания – серьезная штука.
Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян в преддверии турнира Fight Nights Global 95 в Сочи проиграл в казино 200 тысяч долларов.
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на сотрудника сочинского казино, который стал свидетелем ситуации.
«Я тоже мельком слышал эту информацию, но с Вартаном еще не общался. Вообще от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.
- Турнир Fight Nights Global 95 состоится 19 октября, Асатрян проведет поединок с бразильцем Раймиссоном Бруно.
- На счету Асатряна 17 побед и 8 поражений в боях по правилам MMA.
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