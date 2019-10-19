Бывшему чемпиону UFC в среднем весе Майклу Биспингу сделали операцию по замене коленного сустава.

Биспинг опубликовал в инстаграме серию фотографий из госпиталя – на них можно увидеть, что бойцу вставили имплант серебряного цвета. Также Майкл прикрепил к посту совместный снимок с семьей и видео, где он, только-только перенеся операцию, принимает боевую стойку.

«Сегодня мне полностью заменили колено. Я страдал от болей с 2005 года, когда порвал крестообразную связку, тренируясь с Жоржем Сен-Пьером. В течение многих лет я не мог вытянуть ногу; все, что мне удалось, – научиться жить с болью. В последние месяцы боль стала такой сильной, что я не мог даже выгуливать собаку, не испытывая агонических мук.

Посоветовавшись с врачами, мы решили, что пришло время заменить колено. В моей жизни открылась новая глава. Новое колено, новый я!» – написал Биспинг.

40-летний Биспинг закончил профессиональную карьеру в 2017 году после двух досрочных поражений подряд от Жоржа Сен-Пьера и Келвина Гастелума. Его статистика – 30-9.

В 2019-м Биспинга включили в зал славы UFC.

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