Президента UFC Дейну Уайта спросили, кто из мира UFC мог бы передарить подарок. Глава промоушена назвал канадского ветерана Жоржа Сент-Пьера.

«Кто мог бы передарить что-то? Это кто-то очень скупой, кто нихрена не любит тратить. Жорж Сен-Пьер, он по-особенному относится к деньгам. Думаю, у ЖСП до сих пор где-то хранится его первый заработанный доллар. Могу ошибаться, я не знаю его личных привычек по части трат, но назову его. Должно быть, я кого-нибудь выбешу этими словами», – рассказал Уайт в интервью Complex.

Жорж Сен-Пьер завершил карьеру, но выразил готовность вернуться в октагон ради встречи с Хабибом.

Поединок может состояться только после потенциального боя Нурмагомедова с Фергюсоном.

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