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«Он хранит свой первый доллар». Уайт подколол Сен-Пьера за скупость

«Он хранит свой первый доллар». Уайт подколол Сен-Пьера за скупость
Eurosport

48 мин. назад

Канадский боец умеет считать деньги.

Президента UFC Дейну Уайта спросили, кто из мира UFC мог бы передарить подарок. Глава промоушена назвал канадского ветерана Жоржа Сент-Пьера.

«Кто мог бы передарить что-то? Это кто-то очень скупой, кто нихрена не любит тратить. Жорж Сен-Пьер, он по-особенному относится к деньгам. Думаю, у ЖСП до сих пор где-то хранится его первый заработанный доллар. Могу ошибаться, я не знаю его личных привычек по части трат, но назову его. Должно быть, я кого-нибудь выбешу этими словами», – рассказал Уайт в интервью Complex.

  • Жорж Сен-Пьер завершил карьеру, но выразил готовность вернуться в октагон ради встречи с Хабибом.
  • Поединок может состояться только после потенциального боя Нурмагомедова с Фергюсоном.

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