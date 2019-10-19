Тарантино отказался вырезать сцену с Брюсом Ли из «Однажды в Голливуде». Фильм не покажут в Китае

Квентин Тарантино отказался убирать из фильма «Однажды в Голливуде» сцену с дракой Брюса Ли. Теперь фильм, скорее всего, не выйдет в китайский прокат.

Дочь актера Шэннон Ли обратилась в госуправление Китая по делам кино, пожаловавшись на оскорбительное изображение своего отца в ленте. Прокат отменили во всей стране, потребовав убрать из картины сцену, в которой Брюс Ли дерется с одним из главных героев. Тарантино ответил отказом, и теперь, скорее всего, кино так и не покажут в Китае, сообщает The Hollywood Reporter.

Таким образом, «Джанго освобожденный» остается единственной картиной режиссера, допущенной к прокату в восточной стране. Правда, из нее тоже пришлось убрать некоторые сцены, демонстрирующие насилие.

«Однажды в Голливуде» – девятый фильм Тарантино.

Как сообщает источник, такое развитие событий серьезно ударит по финансовым сборам картины.

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