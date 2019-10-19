Результаты боя UFC между тяжеловесами Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC аннулированы. Харди использовал ингалятор между раундами, за что и получил дисквал.

Грег победил решением судей, однако результат поединка был признан недействительным, так как между вторым и третьим раундами боец воспользовался запрещенкой. Мужчина оправдался тем, что пока не разбирается во всех тонкостях правил, но перед поединком он и его команда уточнили у организаторов правила на этот счет и получили добро на использование ингалятора.

Заместитель Уайта на посту главы UFC Марк Ратнер заявил, что Грег нарушил регламент. «Абсолютно незаконно. Это против правил», – цитирует функционера Mmafighting.

Харди лишь с 2016 года выступает в смешанных единоборствах, до этого он играл в американский футбол. С 2010 года парень выступал за «Каролину Пантерс» из НФЛ.

На его счету шесть побед и одно поражение в боях.

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