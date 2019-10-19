Звезды UFC снова воюют в соцсетях. Началось все с панча главы организации: Дэйна Уайта, заявил, что после поражения от Хабиба Нурмагомедова ирландец Конор Макгрегор больше не может вызывать других бойцов.

«Хабиб – вот кто главный мужчина прямо сейчас. Конор больше им не является. Хабиб может сидеть сложа руки и бросать вызовы», – цитирует Уайта MMA Mania.

Макгрегор в ответ на слова Уайта разразился гневным твитом: «Кто больше не мужик? У твоего фаворита был главный бой вечера, не так ли? Больше похоже на бой в шатре. Бой в палатке в ******** [чертовой] пустыне. Продолжай обманывать себя».

Хабиб пришел в реплаи к Конору и был краток: «Это фиаско, алкаш». Ноториус, в свою очередь, включил режим Илона Маска и ответил Нурмагомедову по-русски: «Увидимся в Москве, киска».

Первый бой между Хабибом и Конором прошел в октябре прошлого года.

Победу болевым приемом в четвертом раунде одержал Нурмагомедов. После этого Макгрегор больше не выходил в октагон.

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