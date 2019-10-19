Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не остался в словесном долгу перед Конором Макгрегором.

Ранее Хабиб и Конор устроили перепалку, в ходе которой ирландец заговорил по-русски и написал фразу «Увидимся в Москве, киска». Нурмагомедов в ответ заверил ирландца, что ему не будут рады в столице России.

«В Москве насильников не ждут», – написал Хабиб.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года.

Победу болевым приемом в четвертом раунде одержал Хабиб. После этого Конор больше не выходил в октагон.

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