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Конора второй раз за год обвиняют в сексуальных домогательствах
Ирландец все еще ждет решения по прошлому кейсу.
Макгрегор влип в очередную историю. Конора во второй раз за последние 12 месяцев обвиняют в грязных делишках.
Полиция Ирландии расследует инцидент, случившийся в октябре 2019 года в Дублине. Девушка утверждает, что стала жертвой домогательств со стороны бойца на парковке одного из местных пабов. Официально Конора пока ни в чем не обвиняют, но местные органы правопорядка планируют побеседовать с бойцом MMA в ближайшее время.
Макгрегор все еще ждет решения по другому делу, связанному с харассментом. Расследование в его отношении ведется с декабря 2018 года. Представители Конора отрицают причастность бойца к любой незаконной деятельности, сообщает The New York Times.
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