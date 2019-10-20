Макгрегор влип в очередную историю. Конора во второй раз за последние 12 месяцев обвиняют в грязных делишках.

Полиция Ирландии расследует инцидент, случившийся в октябре 2019 года в Дублине. Девушка утверждает, что стала жертвой домогательств со стороны бойца на парковке одного из местных пабов. Официально Конора пока ни в чем не обвиняют, но местные органы правопорядка планируют побеседовать с бойцом MMA в ближайшее время.

Макгрегор все еще ждет решения по другому делу, связанному с харассментом. Расследование в его отношении ведется с декабря 2018 года. Представители Конора отрицают причастность бойца к любой незаконной деятельности, сообщает The New York Times.

31-летний Макгрегор все еще не выступал в UFC после проигрыша Хабибу.

Ирландец всеми способами выпрашивает матч-реванш.

«Увидимся в Москве, киска». Конор и Хабиб сцепились в твиттере, ирландец заговорил по-русски

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