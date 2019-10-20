Eurosport
Турнир по MMA в Сочи закончился массовой потасовкой
Хабиб и Конор задали тон надолго.
Ивент Fight Nights Global 95 закончился дракой команд участников главного боя вечера.
Турнир по смешанным единоборствам проходил спокойно до центрального поединка, в котором рубились казахстанский боец Жалгас Жумагулов и россиянин Али Багаутинов. Жумагулов победил судейским решением с небольшим преимуществом по очкам – он защитил звание чемпиона в наилегчайшем весе (до 56.7 кг).
После поединка атмосфера была слишком горячей, и команды устроили собственные бои.
- Поединок состоялся в Сочи 19 октября.
- Причина конфликта не сообщается.
Тарантино отказался вырезать сцену с Брюсом Ли из «Однажды в Голливуде». Фильм не покажут в Китае
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте