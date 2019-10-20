Ивент Fight Nights Global 95 закончился дракой команд участников главного боя вечера.

Турнир по смешанным единоборствам проходил спокойно до центрального поединка, в котором рубились казахстанский боец Жалгас Жумагулов и россиянин Али Багаутинов. Жумагулов победил судейским решением с небольшим преимуществом по очкам – он защитил звание чемпиона в наилегчайшем весе (до 56.7 кг).

После поединка атмосфера была слишком горячей, и команды устроили собственные бои.

Поединок состоялся в Сочи 19 октября.

Причина конфликта не сообщается.

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