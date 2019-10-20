Состоялся бой одних из главных фриков Рунета – Кирилла Терешина, более известного как Руки-базуки, и Олега Монгола. Поединок прошел по правилам MMA.

Кирилл Терешин стал известен после того, как аномально увеличил размер рук с помощью неанаболического препарата – синтола. Впоследствии из-за угрозы ампутации синтол пришлось заменить на обычные импланты.

Олег Монгол – блогер. Мужчина прославился одиозным образом и юмористическими роликами в социальных сетях.

Бой продлился меньше трех минут, Монгол победил удушающим приемом. Поединок хедлайнеров можно посмотреть с 12:40.

Синтол применяется для локального увеличения мышц.

Руки-базуки стал звездой интернета в ноябре 2017 года благодаря огромным бицепсам.

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