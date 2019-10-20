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В MMA состоялся бой века: Руки-базуки против Олега Монгола
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Состоялся бой одних из главных фриков Рунета – Кирилла Терешина, более известного как Руки-базуки, и Олега Монгола. Поединок прошел по правилам MMA.
Кирилл Терешин стал известен после того, как аномально увеличил размер рук с помощью неанаболического препарата – синтола. Впоследствии из-за угрозы ампутации синтол пришлось заменить на обычные импланты.
Олег Монгол – блогер. Мужчина прославился одиозным образом и юмористическими роликами в социальных сетях.
Бой продлился меньше трех минут, Монгол победил удушающим приемом. Поединок хедлайнеров можно посмотреть с 12:40.
- Синтол применяется для локального увеличения мышц.
- Руки-базуки стал звездой интернета в ноябре 2017 года благодаря огромным бицепсам.
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