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Боец из Казахстана за 12 секунд до конца вертушкой нокаутировал олимпийского призера

Боец из Казахстана за 12 секунд до конца вертушкой нокаутировал олимпийского призера
Eurosport

38 мин. назад

Бадибэг.

Серебряный призер Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе Мигран Арутюнян проиграл Жасулану Акимжану на турнире по смешанным единоборствам GFC 19: Krepost Selection 6, который прошел в Сочи.

В конце третьего раунда Арутюнян пропустил удар ногой с разворота в голову, и судья зафиксировал поражение спортсмена из Армении нокаутом.

  • Этот бой стал для Арутюняна четвертым в MMA (+3, -1).
  • На счету казахстанца Акимжана стало пять поединков в смешанных единоборствах (+4, -1).

В MMA состоялся бой века: Руки-базуки против Олега Монгола

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