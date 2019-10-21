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Боец из Казахстана за 12 секунд до конца вертушкой нокаутировал олимпийского призера
Бадибэг.
Серебряный призер Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе Мигран Арутюнян проиграл Жасулану Акимжану на турнире по смешанным единоборствам GFC 19: Krepost Selection 6, который прошел в Сочи.
В конце третьего раунда Арутюнян пропустил удар ногой с разворота в голову, и судья зафиксировал поражение спортсмена из Армении нокаутом.
- Этот бой стал для Арутюняна четвертым в MMA (+3, -1).
- На счету казахстанца Акимжана стало пять поединков в смешанных единоборствах (+4, -1).
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