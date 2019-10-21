Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пожертвовал 12 тысяч евро на лечение редкой болезни маленькой уроженки Дублина.

Звезда UFC помог довести общую сумму пожертвований до 100 тысяч евро при изначальной цели на сбор в 60 тысяч.

Представитель местного боксерского клуб пожертвовал в фонд 12 тысяч, 500 евро из которых были заработаны на продаже перчаток с автографом Макгрегора. После чего мужчина в шуточной форме предложил ирландскому бойцу вкинуть столько же от себя, и Конор без проблем согласился.

Девочке Эви диагностировали редкое заболевание, которое затормаживает развитие ее мозга. В будущем это может вылиться в широкий спектр проблем: судорожное расстройство, интеллектуальные нарушения и искажения лица.

Семья ребенка нашла врача в США, специализирующегося на этом недуге, и скоро Эви пройдет курс лечения.

31-летний Макгрегор не выходил в октагон после поражения от Хабиба.

Ирландец напрашивается на реванш, но пока об этом не идет речи.

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